Глен Дэвис получил отсрочку на отбывание тюремного срока. Суд разрешил ему завершить съемки документального фильма
Кинопроект принес бывшему форварду «Селтикс» временную отсрочку от начала отбывания его 40-месячного срока за мошенничество.
В суде Дэвису разрешили подождать до 22 октября, прежде чем он начнет отбывать наказание. Такое решение было принято в связи с тем, что Глен работает над завершением документального фильма о собственной жизни.
В ноябре 2023 года чемпион НБА был признан виновным в мошенничестве в сфере здравоохранения.
Более 20 человек, в том числе бывшие игроки НБА, такие как Терренс Уильямс и Кейон Дулинг, были приговорены по делу о подаче ложных страховых заявлений с целью получить компенсацию за медицинские услуги игрокам НБА.
Во вторник адвокат Брендан Уайт запросил отсрочку для Дэвиса, сославшись на необходимость голливудской продюсерской компании завершить проект с участием экс-баскетболиста. Уайт написал, что задержки в съемках были вызваны трудностями в организации интервью с бывшими коллегами Глена.
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