Глен Дэвис получил отсрочку на отбывание тюремного срока. Суд разрешил ему завершить съемки документального фильма

Глен Дэвис пока что остается на свободе.

Кинопроект принес бывшему форварду «Селтикс» временную отсрочку от начала отбывания его 40-месячного срока за мошенничество.

В суде Дэвису разрешили подождать до 22 октября, прежде чем он начнет отбывать наказание. Такое решение было принято в связи с тем, что Глен работает над завершением документального фильма о собственной жизни.

В ноябре 2023 года чемпион НБА был признан виновным в мошенничестве в сфере здравоохранения.

Более 20 человек, в том числе бывшие игроки НБА, такие как Терренс Уильямс и Кейон Дулинг, были приговорены по делу о подаче ложных страховых заявлений с целью получить компенсацию за медицинские услуги игрокам НБА.

Во вторник адвокат Брендан Уайт запросил отсрочку для Дэвиса, сославшись на необходимость голливудской продюсерской компании завершить проект с участием экс-баскетболиста. Уайт написал, что задержки в съемках были вызваны трудностями в организации интервью с бывшими коллегами Глена.