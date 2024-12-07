«Не справились в одном или двух владениях». У «Лейкерс» семь поражений в последних девяти матчах

«Лейкерс» уступили «Атланте» в гостевом матче – 132:134 ОТ.

У «Лейкерс » серия из трех поражений, в последних девяти встречах команда проиграла семь раз.

С результатом 12-11 калифорнийский клуб идет на 10-м месте в Западной конференции.

«Как и в матчах с «Орландо» и «Оклахомой» наша команда сегодня сделала достаточно и заслуживала победу. Большое разочарование, что мы не справились всего в одном или двух необходимых для успеха владениях», – констатировал главный тренер «озерников» Джей Джей Редик .