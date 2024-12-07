Трэй Янг набрал 31 очко и 20 передач, включая решающий 3-очковый. «Атланта» одолела «Лейкерс» – 6-я победа подряд

«Атланта» одержала шестую победу подряд, справившись с «Лейкерс» – 134:132 ОТ.

В составе «Хоукс» Трэй Янг набрал 31 очко (9 из 25 с игры), 4 подбора, 20 передач и 2 перехвата при 3 потерях.

За 7,4 секунды до завершения овертайма разыгрывающий стал автором решающего 3-очкового при счете 131:132.

У «Лейкерс » серия из трех поражений, в последних девяти встречах команда уступила семь раз.