Леброн Джеймс: «Атланта» превзошла нас на несколько удачных владений»

Леброн Джеймс подвел итоги матча с «Атлантой» (132:134 ОТ).

По мнению форварда, который набрал 39 очков, 10 подборов и 11 передач, «озерники» заслуживали победы.

«Атланта » превзошла нас на несколько удачных владений.

Тяжело, когда пять из одиннадцати ведущих игроков команды не выходят на площадку из-за травм, особенно с учетом того, что у нас нет права на ошибку на старте сезона.

Ценят ли болельщики то, что я способен делать на площадке в этом возрасте? Не знаю. Я просто выхожу, играю в правильный баскетбол, отдаю всего себя борьбе, стараюсь изо всех сил. У меня осталось не так много времени в баскетболе, так что просто радуюсь тому, что продолжаю играть в игру, которую люблю», – заявил 39-летний Джеймс .