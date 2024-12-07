Леброн Джеймс: «Атланта» превзошла нас на несколько удачных владений»
Леброн Джеймс подвел итоги матча с «Атлантой» (132:134 ОТ).
По мнению форварда, который набрал 39 очков, 10 подборов и 11 передач, «озерники» заслуживали победы.
«Атланта» превзошла нас на несколько удачных владений.
Тяжело, когда пять из одиннадцати ведущих игроков команды не выходят на площадку из-за травм, особенно с учетом того, что у нас нет права на ошибку на старте сезона.
Ценят ли болельщики то, что я способен делать на площадке в этом возрасте? Не знаю. Я просто выхожу, играю в правильный баскетбол, отдаю всего себя борьбе, стараюсь изо всех сил. У меня осталось не так много времени в баскетболе, так что просто радуюсь тому, что продолжаю играть в игру, которую люблю», – заявил 39-летний Джеймс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Nation
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