Трэй Янг исполнил решающий 3-очковый, Леброн Джеймс в ответной атаке смазал бросок, который мог стать победным
«Атланта» одержала шестую победу подряд, справившись с «Лейкерс» – 134:132 ОТ.
За 7,4 секунды до завершения овертайма разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг стал автором решающего 3-очкового при счете 131:132.
В ответной атаке лидер «озерников» Леброн Джеймс смазал бросок, который мог стать победным.
Янг набрал 31 очко (9 из 25 с игры), 4 подбора, 20 передач и 2 перехвата при 3 потерях. На счету Джеймса трипл-дабл – 39 очков, 10 подборов и 11 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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