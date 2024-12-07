Трэй Янг исполнил решающий 3-очковый, Леброн Джеймс в ответной атаке смазал бросок, который мог стать победным

«Атланта» одержала шестую победу подряд, справившись с «Лейкерс» – 134:132 ОТ.

За 7,4 секунды до завершения овертайма разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг стал автором решающего 3-очкового при счете 131:132.

В ответной атаке лидер «озерников» Леброн Джеймс смазал бросок, который мог стать победным.

Янг набрал 31 очко (9 из 25 с игры), 4 подбора, 20 передач и 2 перехвата при 3 потерях. На счету Джеймса трипл-дабл – 39 очков, 10 подборов и 11 передач.