Исполнительница гимна США перед игрой в Нью-Йорке на время прервалась из-за криков на трибуне

Во время исполнения гимна США в Нью-Йорке случился небольшой инцидент.

Исполнительница национального гимна перед матчем «Нью-Йорк » – «Шарлотт» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке на время прервалась из-за криков на трибуне. После небольшой паузы девушка продолжила петь. Зрители поддержали ее аплодисментами.