Исполнительница гимна США перед игрой в Нью-Йорке на время прервалась из-за криков на трибуне
Во время исполнения гимна США в Нью-Йорке случился небольшой инцидент.
Исполнительница национального гимна перед матчем «Нью-Йорк» – «Шарлотт» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке на время прервалась из-за криков на трибуне.
После небольшой паузы девушка продолжила петь. Зрители поддержали ее аплодисментами.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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