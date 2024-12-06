Игроки старта «Никс» набрали 113 из 125 очков команды в матче с «Хорнетс». У каждого 10 и более очков
«Нью-Йорк» уверенно обыграл «Шарлотт» – 125:101.
Представители стартовой пятерки «Никс» набрали 113 из 125 очков команды в матче. У каждого из них двузначный показатель в графе «результативность».
Карл-Энтони Таунс набрал 27 очков, у О Джи Ануноби 25, в активе Джейлена Брансона 24, на счету Микэла Бриджеса 19, Джоша Харта – 18.
Данное сочетание лидирует среди всех стартовых пятерок НБА с показателем 97,5 очка в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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