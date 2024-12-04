Карл-Энтони Таунс и Мо Вагнер получили технические фолы за то, что похлопали друг другу

Карл-Энтони Таунс и Мо Вагнер получили обоюдный технический.

Инцидент случился в конце второй четверти матча между «Нью-Йорком» и «Орландо» (121:106).

Вагнер сфолил на Таунсе, который пытался забросить из-под кольца, после чего похлопал в адрес соперника. Таунс ответил тем же, и судья выписал обоим технический фол.