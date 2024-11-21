Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс набрали 70 очков на двоих в матче с «Финиксом»
«Нью-Йорк» одолел «Санз» (138:122).
Разыгрывающий Джейлен Брансон и центровой Карл-Энтони Таунс набрали 70 очков на двоих.
На счету Брансона 36 очков и 10 передач при точности в 12 из 21 бросков с игры, 7 из 11 трехочковых и 5 из 5 штрафных.
В активе Таунса – 34 очка и 10 подборов. Он реализовал 12 из 19 с игры, 3 из 8 из-за дуги и 7 из 8 со штрафной линии.
Со стороны «Финикса» наиболее результативным стал защитник Девин Букер, набравший 33 очка и 5 передач.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости