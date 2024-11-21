Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс набрали 70 очков на двоих в матче с «Финиксом»

«Нью-Йорк» одолел «Санз» (138:122).

Разыгрывающий Джейлен Брансон и центровой Карл-Энтони Таунс набрали 70 очков на двоих.

На счету Брансона 36 очков и 10 передач при точности в 12 из 21 бросков с игры, 7 из 11 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

В активе Таунса – 34 очка и 10 подборов. Он реализовал 12 из 19 с игры, 3 из 8 из-за дуги и 7 из 8 со штрафной линии.

Со стороны «Финикса» наиболее результативным стал защитник Девин Букер, набравший 33 очка и 5 передач.