Тома Брэди освистали на матче «Никс», после чего он забросил мяч с автографом на трибуну

Легенда НФЛ Том Брэди посетил матч Кубка НБА между «Никс» и «Нетс».

Нью-йоркские болельщики освистали 7-кратного чемпиона НФЛ . Тем не менее, Брэди расписался на мяче и забросил его на трибуну.

Встреча закончилась победой «Никс» со счетом 124:122.