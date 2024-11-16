Тома Брэди освистали на матче «Никс», после чего он забросил мяч с автографом на трибуну
Легенда НФЛ Том Брэди посетил матч Кубка НБА между «Никс» и «Нетс».
Нью-йоркские болельщики освистали 7-кратного чемпиона НФЛ. Тем не менее, Брэди расписался на мяче и забросил его на трибуну.
Встреча закончилась победой «Никс» со счетом 124:122.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
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