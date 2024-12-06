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Пэйтон Притчард отреагировал на критические высказывания Гилберта Аренаса о себе и Дрю Питерсоне

Пэйтон Притчард прокомментировал высказывание Гилберта Аренаса.

Бывший игрок НБА и популярный стример во время матча «Бостона» раскритиковал Дрю Питерсона, который не стал атаковать из-под кольца.

«Ну же, брось по кольцу! Поэтому игра и превратилась в такой отстой! Эти два парня [Питерсон и Притчард] просто не должны одновременно находиться на площадке. Посмотрите на 13-го номера, посмотрите на его движения, он словно бы говорит «Наберите через меня очки, пожалуйста». Папочка привел его на арену, а они выпустили его», – сказал Аренас.

«Ну, во-первых, мне очень нравился Гилберт как игрок, и я уважал его игру. Я был его поклонником. Когда вы слышите от своего кумира такие комментарии, это определенно разочаровывает. Он говорит о том, что люди не могут изменить, о цвете кожи. Дрю вкалывает на тренировках, со мной то же самое. Как-то обидно такое слышать после этого.

Грустно, когда кто-то, за кем вы следили в детстве, говорит такое», – заявил разыгрывающий «Селтикс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джея Кинга
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Дрю Питерсон
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