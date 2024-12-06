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Гилберт Аренас: «Джейсон Тейтум никак не может повысить свои шансы на MVP. Он скучный»

Гилберт Аренас считает, что Джейсону Тейтуму не хватает зрелищности.

«Джейсон Тейтум никак не может повысить свои шансы на MVP. Ему буквально нужно делать то, что не имеет никакого отношения к игре. Например, забросить в быстром отрыве с переводом между ног. Это всего два очка, но выглядит круто.

Джейсон Тейтум скучный. Яннис может набрать 14 очков, но это будет выглядеть как 40. Вот что запоминается людям, которые голосуют. Джа Морэнт выглядит так, будто набирает около 30 очков в среднем за матч. Мы видим хайлайты, как он забивает через других игроков. Мы даже не знаем, было ли это в этом сезоне или в прошлом», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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