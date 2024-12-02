Последние 34 игровые секунды матча «Кливленда» и «Бостона» растянулись на 17 минут реального времени

Матч «Кливленда» и «Бостона» (115:111) завершился в близкой концовке.

За 34 секунды до конца игрового времени форвард «Кавальерс» Эван Мобли поставил сверху, обеспечив своей команде преимущество в 4 очка (105:101). Остаток матча продлился 17 минут реального времени.

Команды взяли 4 тайм-аута и произвели 18 бросков со штрафной линии.

При счете 111:113 за 5 секунд до конца матча Пэйтон Притчард специально смазал второй бросок, но слишком рано пересек штрафную линию и потерял мяч для своей команды. Окончательный счет установили штрафные Донована Митчелла.