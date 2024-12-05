Дражен Анзулович после победы над «Локо»: «Сказал сегодня игрокам: нужно оставить свое сердце на площадке»
Дражен Анзулович прокомментировал победу «Самары» над «Локо» – 72:71.
«Не нужно много говорить, когда выигрываешь такой матч. Нужно сказать спасибо нашим игрокам, спасибо нашим болельщикам за поддержку.
Мы использовали шансы, которые нам давал «Локо», старались и в конце концов выиграли. Это очень важная для нас победа. Я сказал сегодня игрокам: нужно оставить свое сердце на площадке, нужно подойти к игре со всей тактической ответственностью. Будет ли этого достаточно, я не знаю», – сказал главный тренер «Самары».
«Самара» впервые в истории клуба обыграла краснодарский «Локомотив-Кубань» – 72:71.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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