Дражен Анзулович после победы над «Локо»: «Сказал сегодня игрокам: нужно оставить свое сердце на площадке»

Дражен Анзулович прокомментировал победу «Самары» над «Локо» – 72:71.

«Не нужно много говорить, когда выигрываешь такой матч. Нужно сказать спасибо нашим игрокам, спасибо нашим болельщикам за поддержку.

Мы использовали шансы, которые нам давал «Локо», старались и в конце концов выиграли. Это очень важная для нас победа. Я сказал сегодня игрокам: нужно оставить свое сердце на площадке, нужно подойти к игре со всей тактической ответственностью. Будет ли этого достаточно, я не знаю», – сказал главный тренер «Самары».

«Самара » впервые в истории клуба обыграла краснодарский «Локомот ив-Кубань» – 72:71.