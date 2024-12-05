Единая лига ВТБ. «Самара» принимает «Локомотив-Кубань»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.
«Самара» примет «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 15-1, Зенит – 14-2, Локомотив-Кубань – 13-3, УНИКС – 12-5, Пари Нижний Новгород – 9-8, Уралмаш – 8-9, Автодор – 7-10, Парма – 7-10, Самара – 6-10, Енисей – 5-12, МБА-МАИ – 4-13, Астана – 0-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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