Единая лига ВТБ. «Самара» принимает «Локомотив-Кубань»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

«Самара» примет «Локомотив-Кубань». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 15-1, Зенит – 14-2, Локомотив-Кубань – 13-3, УНИКС – 12-5, Пари Нижний Новгород – 9-8, Уралмаш – 8-9, Автодор – 7-10, Парма – 7-10, Самара – 6-10, Енисей – 5-12, МБА-МАИ – 4-13, Астана – 0-17. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.