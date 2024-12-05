Live
5

Единая лига ВТБ. «Самара» принимает «Локомотив-Кубань»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

«Самара» примет «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 15-1, Зенит – 14-2, Локомотив-Кубань – 13-3, УНИКС – 12-5, Пари Нижний Новгород – 9-8, Уралмаш – 8-9, Автодор – 7-10, Парма – 7-10, Самара – 6-10, Енисей – 5-12, МБА-МАИ – 4-13, Астана – 0-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЕдиная лига ВТБ
результаты
logoСамара
logoЛокомотив-Кубань
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» взял верх над УНИКСом в гостях, 26 очков Тримбла обеспечили ЦСКА уверенную победу над «Самарой»
191 декабря, 14:10
Единая лига ВТБ. 31 очко Акун-Перселла помогло УНИКСу выиграть у «Енисея», «Зенит» взял верх над «Пармой» и другие результаты
1417 ноября, 16:01
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» обыграл в гостях «Астану» и прервал серию поражений, «Зенит» взял верх над «Автодором» и другие результаты
2210 ноября, 16:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Влатко Чанчар пропустит восемь недель из-за травмы колена
23 минуты назад
Терэнс Мэнн перенесет операцию по поводу перелома пальца и пропустит как минимум 3 недели
31 минуту назад
Анферни Хардуэй: «Мой набор навыков был больше, чем у Майкла Джордана»
448 минут назад
«Он Андре Миллер». Бэрон Дэвис восхищен умением Николы Йокича разыгрывать
2сегодня, 14:51
Джордж Карл: «Наггетс» больше зависят от Йокича, чем «Буллс» от Джордана»
3сегодня, 14:06
Зайон Уильямсон пройдет повторное обследование через две недели
8сегодня, 13:55
Джи Джи Джексон вернется в строй через 6-8 недель
сегодня, 13:47
Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Реал» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 13:27
Стив Керр о Брэндине Подземски: «Он потерял из вида то, что на самом деле дает победы»
13сегодня, 12:05
Алексей Швед может быть отчислен из «Шаньси»
6сегодня, 10:16
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Аллен о том, как бы он остановил Энтони Эдвардса: «Заставил бы его идти вправо»
6 минут назад
Алекс Пойтресс: «Все мои годы в Евролиге, включая «Зенит», сформировали мой характер»
16 минут назад
Кейд Каннингем-Джейлен Дюрен и Джеймс Харден-Деррик Джонс лидируют по количеству аллей-упов
2сегодня, 14:33
Док Риверс: «Надеемся, что Крис Миддлтон вернется очень скоро»
сегодня, 14:19
Трэй Янг болельщику: «Заткни свою пасть»
7сегодня, 13:38Видео
Ник Нерс: «Есть вероятность, что Джоэл Эмбиид сыграет в пятницу»
1сегодня, 13:23
Остин Ривз выпускает в продажу модель кроссовок Rigorer AR2
5сегодня, 11:25
Дражен Анзулович: «С нами тренируются игроки из команды 3х3, которые пока не понимают нашу систему, а Егор Амосов должен был сегодня пойти в школу»
сегодня, 11:05
Руди Гобер: «Хочу увидеть Intuit Dome заполненным в плей-офф»
сегодня, 10:46
Главный тренер женской сборной Бельгии Рашид Мезьян возглавил «Коннектикут»
сегодня, 10:36