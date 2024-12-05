Дражен Анзулович: «С нами тренируются игроки из команды 3х3, которые пока не понимают нашу систему, а Егор Амосов должен был сегодня пойти в школу»

«Самара» примет «Локомотив-Кубань».

«У нас, по сути, новая команда. И это, конечно, очень сложно: другая концепция, впервые с нами тренируются игроки из команды 3х3, которые пока не понимают нашу систему, а Егор Амосов , например, пропускает тренировку, потому что должен был сегодня пойти в школу. Сложно подготовить команду. Нам нужно ментально показать желание, нужно быть сконцентрированным на игре и пробовать сделать все, что возможно в данный момент. Но заранее сдаваться – это последнее, что можно сделать. Такова моя философия: никогда не сдавайся, используй все шансы, пробуй сделать все, что в твоих силах, чтобы показать хорошую игру.

Не будем говорить про «Локомотив». Мы сейчас остались без четырех игроков. Брендан Адамс набирал более 14 очков за игру, Ронни Харрелл – больше 12 очков. Михаил Кулагин в семи матчах, которые он провел, был лучшим нашим игроком, набирая 13 очков. Это серьезные потери. Но это и шанс для других игроков, в первую очередь российских – показать свои возможности», – описал состояние команды главный тренер Дражен Анзулович .

Клуб столкнулся с проблемами в финансировании и лишился ключевых иностранных игроков.