  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дражен Анзулович: «С нами тренируются игроки из команды 3х3, которые пока не понимают нашу систему, а Егор Амосов должен был сегодня пойти в школу»
0

Дражен Анзулович: «С нами тренируются игроки из команды 3х3, которые пока не понимают нашу систему, а Егор Амосов должен был сегодня пойти в школу»

«Самара» примет «Локомотив-Кубань».

«У нас, по сути, новая команда. И это, конечно, очень сложно: другая концепция, впервые с нами тренируются игроки из команды 3х3, которые пока не понимают нашу систему, а Егор Амосов, например, пропускает тренировку, потому что должен был сегодня пойти в школу. Сложно подготовить команду. Нам нужно ментально показать желание, нужно быть сконцентрированным на игре и пробовать сделать все, что возможно в данный момент. Но заранее сдаваться – это последнее, что можно сделать. Такова моя философия: никогда не сдавайся, используй все шансы, пробуй сделать все, что в твоих силах, чтобы показать хорошую игру.

Не будем говорить про «Локомотив». Мы сейчас остались без четырех игроков. Брендан Адамс набирал более 14 очков за игру, Ронни Харрелл – больше 12 очков. Михаил Кулагин в семи матчах, которые он провел, был лучшим нашим игроком, набирая 13 очков. Это серьезные потери. Но это и шанс для других игроков, в первую очередь российских – показать свои возможности», – описал состояние команды главный тренер Дражен Анзулович.

Клуб столкнулся с проблемами в финансировании и лишился ключевых иностранных игроков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoМихаил Кулагин
logoСамара
Ронни Харрелл
Брендан Адамс
Дражен Анзулович
logoЕдиная лига ВТБ
Егор Амосов
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Самара» объявила об уходе из команды американцев Адамса, Харрелла и Брукса
163 декабря, 08:40
Брендан Адамс перешел из «Самары» в «Хапоэль Холон»
2 декабря, 16:00Фото
Греческий «Марусси» сообщил о скором переходе форварда «Самары» Ронни Харрелла
2 декабря, 12:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Крис Миддлтон дебютирует в сезоне в пятницу в матче против «Бостона»
4 минуты назад
Влатко Чанчар пропустит восемь недель из-за травмы колена
27 минут назад
Терэнс Мэнн перенесет операцию по поводу перелома пальца и пропустит как минимум 3 недели
35 минут назад
Единая лига ВТБ. «Самара» принимает «Локомотив-Кубань»
548 минут назадLive
Анферни Хардуэй: «Мой набор навыков был больше, чем у Майкла Джордана»
752 минуты назад
«Он Андре Миллер». Бэрон Дэвис восхищен умением Николы Йокича разыгрывать
2сегодня, 14:51
Джордж Карл: «Наггетс» больше зависят от Йокича, чем «Буллс» от Джордана»
3сегодня, 14:06
Зайон Уильямсон пройдет повторное обследование через две недели
9сегодня, 13:55
Джи Джи Джексон вернется в строй через 6-8 недель
сегодня, 13:47
Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Реал» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 13:27
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Аллен о том, как бы он остановил Энтони Эдвардса: «Заставил бы его идти вправо»
10 минут назад
Алекс Пойтресс: «Все мои годы в Евролиге, включая «Зенит», сформировали мой характер»
20 минут назад
Кейд Каннингем-Джейлен Дюрен и Джеймс Харден-Деррик Джонс лидируют по количеству аллей-упов
2сегодня, 14:33
Док Риверс: «Надеемся, что Крис Миддлтон вернется очень скоро»
сегодня, 14:19
Трэй Янг болельщику: «Заткни свою пасть»
7сегодня, 13:38Видео
Ник Нерс: «Есть вероятность, что Джоэл Эмбиид сыграет в пятницу»
1сегодня, 13:23
Остин Ривз выпускает в продажу модель кроссовок Rigorer AR2
6сегодня, 11:25
Руди Гобер: «Хочу увидеть Intuit Dome заполненным в плей-офф»
сегодня, 10:46
Главный тренер женской сборной Бельгии Рашид Мезьян возглавил «Коннектикут»
сегодня, 10:36
«Травмы, соцсети, стиль игры». Патрик Беверли назвал причины падения просмотров НБА
13сегодня, 09:59