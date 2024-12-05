Андрей Ведищев после проигрыша «Самаре»: «Сегодня у нас в составе профессионалов было очень мало»

Андрей Ведищев раскритиковал игроков «Локо» после поражения от «Самары».

«Поздравляю «Самару» с победой, соперник был лучше, чем мы. Мы играли очень плохо весь матч, за исключением последних нескольких минут. Все заслуженно.

Конечно, мы знаем все новости о «Самаре», и они сыграли с нами злую шутку. Но это не оправдание такой игре. Мы должны оставаться профессионалами. К сожалению, сегодня у нас в составе профессионалов было очень мало», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

«Самара » впервые в истории клуба обыграла краснодарский «Локомотив-Кубань » – 72:71.