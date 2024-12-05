Хэйден Далтон перешел из «Самары» в «Уралмаш»
Хэйден Далтон стал игроком «Уралмаша».
Американский тяжелый форвард (28 лет, 206 см) перешел в екатеринбургский клуб из «Самары», за которую выступал с 2023 года. В сезоне-2024/25 Далтон набирал 10,3 очка, 5,6 подбора и 2,5 передачи в среднем за матч.
До переезда в Россию Далтон играл в Дании, Чехии, Франции, Испании и Израиле.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Уралмаша»
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