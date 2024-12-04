Атакующий рейтинг «Индианы» упал со 120,5 до 112
Атакующий рейтинг «Индианы» существенно снизился в этом сезоне.
Это отмечает репортер Forbes Эван Сайдери.
«Остальная часть НБА, похоже, разобралась с мощным нападением «Пэйсерс». Атакующий рейтинг «Индианы» значительно упал со 120,5 (2-е место) до 112,0 (17-е место). В защите «Пэйсерс» также не показывают признаков прогресса, пропуская 116,7 очка за 100 владений (24-е место)», – пишет Сайдери.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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