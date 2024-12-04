Скотти Барнс набрал рекордные в карьере 35 очков в победном матче с «Индианой»

Скотти Барнс обновил карьерный рекорд по набранным очкам.

Форвард «Торонто » набрал 35 очков в победном матче с «Индианой» (122:111).

За 36 минут Барнс реализовал 13 из 20 с игры и 6 из 8 с линии. В его активе также 6 подборов и 9 передач при 7 потерях.