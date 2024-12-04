Вассилис Спанулис: «После карьеры игрока были предложения возглавить команду Евролиги»
Вассилис Спанулис рассказал, как начал карьеру тренера.
«После карьеры игрока я думал о том, чтобы сделать перерыв на год или два, но когда мой агент Мишко Ражнатович убедил меня возглавить молодежную команду Евролиги, я быстро понял, что это у меня в крови.
У меня были предложения из Евролиги, но я счел делом чести начать с самого низа, как когда я был игроком — в «Ларисе», затем в «Марусси», «Панатинаикосе» и «Олимпиакосе». Я должен был доказать себе и другим, что я достоин быть тренером в Евролиге и смогу быть собой, проявить свою индивидуальность», — рассказал главный тренер «Монако».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: L’Equipe
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