Вассилис Спанулис: «После карьеры игрока были предложения возглавить команду Евролиги»

Вассилис Спанулис рассказал, как начал карьеру тренера.

«После карьеры игрока я думал о том, чтобы сделать перерыв на год или два, но когда мой агент Мишко Ражнатович убедил меня возглавить молодежную команду Евролиги , я быстро понял, что это у меня в крови.

У меня были предложения из Евролиги, но я счел делом чести начать с самого низа, как когда я был игроком — в «Ларисе», затем в «Марусси», «Панатинаикосе» и «Олимпиакосе». Я должен был доказать себе и другим, что я достоин быть тренером в Евролиге и смогу быть собой, проявить свою индивидуальность», — рассказал главный тренер «Монако ».