Вассилис Спанулис стал главным тренером «Монако»
Вассилис Спанулис официально возглавил «Монако».
«Монако» объявил о назначении греческого специалиста Вассилиса Спанулиса на пост главного тренера. Стороны подписали двухлетний контракт с опцией продления на год.
42-летний Спанулис, который также руководит сборной Греции, на клубом уровне в последний раз тренировал «Перистери» с 2022 по 2024 год.
Трехкратный чемпион Евролиги сманил в «Монако» Сашу Обрадовича.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Монако»
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