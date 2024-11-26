Вассилис Спанулис стал главным тренером «Монако»

Вассилис Спанулис официально возглавил «Монако».

«Монако » объявил о назначении греческого специалиста Вассилиса Спанулиса на пост главного тренера. Стороны подписали двухлетний контракт с опцией продления на год.

42-летний Спанулис, который также руководит сборной Греции, на клубом уровне в последний раз тренировал «Перистери» с 2022 по 2024 год.

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