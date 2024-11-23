Яннис Адетокумбо: «С нетерпением жду возможности сыграть за Грецию предстоящим летом»
Яннис Адетокумбо намерен сыграть за сборную Греции на Евробаскете-2025.
«Нет, я не смотрел матч против Великобритании, но я слышал, что мы выигрывали с разницей в 17 очков, затем они обошли нас, мы отыгрались, но в итоге проиграли с разницей в одно очко, ладно.
Думаю, ребята посмотрят видео, тренер Спанулис подготовит их к следующему матчу, и я с нетерпением жду возможности увидеть их летом. Я имею в виде не просто увидеть их, а снова сыграть с ними», – заявил звездный форвард «Милуоки», подразумевая, что он будет играть на Евробаскете-2025, если Греция пройдет отбор.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Gazzetta.gr
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