«Монако» и Вассилис Спанулис согласовали условия контракта
Вассилис Спанулис в ближайшее время официально станет главным тренером «Монако».
Греческий специалист встретился с представителями «Монако» в Салониках, чтобы обсудить соглашение с клубом. Стороны снова встретятся сегодня вечером после матча греческой национальной сборной против Великобритании в рамках квалификации Евробаскета-2025.
Ожидается, что Спанулис подпишет контракт на 2,5 года и уже на следующей неделе приступит к работе.
Спанулис также продолжит руководить сборной Греции.
В следующем туре Евролиги «Монако» встретится с «Панатинаикосом».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sport24.gr
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