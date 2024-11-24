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«Монако» и Вассилис Спанулис согласовали условия контракта

Вассилис Спанулис в ближайшее время официально станет главным тренером «Монако».

Греческий специалист встретился с представителями «Монако» в Салониках, чтобы обсудить соглашение с клубом. Стороны снова встретятся сегодня вечером после матча греческой национальной сборной против Великобритании в рамках квалификации Евробаскета-2025.

Ожидается, что Спанулис подпишет контракт на 2,5 года и уже на следующей неделе приступит к работе.

Спанулис также продолжит руководить сборной Греции.

В следующем туре Евролиги «Монако» встретится с «Панатинаикосом».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sport24.gr
logoМонако
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoсборная Греции
logoчемпионат Франции
logoВассилис Спанулис
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