«Посмотрим». Вассилис Спанулис не стал подтверждать переход в «Монако»

Вассилис Спанулис не спешит подтверждать свой переход в «Монако».

После победы сборной Греции над Великобританией (77:67) в квалификации Евробаскета-2025 главного тренера греческой команды попросили подтвердить информацию о том, что он возглавит «Монако ».

«Нет, нет, посмотрим, посмотрим», – ответил Спанулис .

Ранее сообщалось, что греческий специалист встретился с представителями «Монако» в Салониках, чтобы обсудить соглашение с клубом. Стороны планировали снова встретиться сегодня вечером после матча Греции против Великобритании.