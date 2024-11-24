«Посмотрим». Вассилис Спанулис не стал подтверждать переход в «Монако»
Вассилис Спанулис не спешит подтверждать свой переход в «Монако».
После победы сборной Греции над Великобританией (77:67) в квалификации Евробаскета-2025 главного тренера греческой команды попросили подтвердить информацию о том, что он возглавит «Монако».
«Нет, нет, посмотрим, посмотрим», – ответил Спанулис.
Ранее сообщалось, что греческий специалист встретился с представителями «Монако» в Салониках, чтобы обсудить соглашение с клубом. Стороны планировали снова встретиться сегодня вечером после матча Греции против Великобритании.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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