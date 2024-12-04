«Чертов слабак». Лука Дончич получил технический за то, что махнул рукой на судью

Лука Дончич махнул рукой и получил технический.

Звездный разыгрывающий «Далласа » получил технический во время третьей четверти матча против «Мемфиса » (121:116). Словенец остановил проход Джа Морэнта при помощи фола, поднял руку, соглашаясь с фолом, после чего махнул другой рукой на судью.

Судья тут же выписал Дончичу технический фол. Лука удивленно посмотрел на арбитра и произнес: «Чертов слабак».