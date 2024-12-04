«Чертов слабак». Лука Дончич получил технический за то, что махнул рукой на судью
Лука Дончич махнул рукой и получил технический.
Звездный разыгрывающий «Далласа» получил технический во время третьей четверти матча против «Мемфиса» (121:116). Словенец остановил проход Джа Морэнта при помощи фола, поднял руку, соглашаясь с фолом, после чего махнул другой рукой на судью.
Судья тут же выписал Дончичу технический фол. Лука удивленно посмотрел на арбитра и произнес: «Чертов слабак».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Chaz NBA
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