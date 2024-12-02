Лука Дончич об игре «Далласа» в его отсутствие: «Отличный ритм, прекрасная игра. Пытался подстроиться»

Лука Дончич вернулся в состав «Мэверикс» после травмы кисти.

Разыгрывающий «Далласа » записал на свой счет 36 очков (15 из 24 с игры), 7 подборов и 13 передач в победном матче с «Портлендом» (137:131).

У Дончича после игры спросили, как бы он оценил баскетбол «Мэверикс» в его отсутствие.

«Отличный ритм. Они демонстрировали прекрасную игру. Я просто пытался подстроиться.

Парням удалось справиться со сложными оппонентами», – констатировал Дончич.

Словенец пропустил 5 матчей из-за травмы кисти. Техасцы продемонстрировали результат 4-1.