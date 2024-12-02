Лука Дончич об игре «Далласа» в его отсутствие: «Отличный ритм, прекрасная игра. Пытался подстроиться»
Лука Дончич вернулся в состав «Мэверикс» после травмы кисти.
Разыгрывающий «Далласа» записал на свой счет 36 очков (15 из 24 с игры), 7 подборов и 13 передач в победном матче с «Портлендом» (137:131).
У Дончича после игры спросили, как бы он оценил баскетбол «Мэверикс» в его отсутствие.
«Отличный ритм. Они демонстрировали прекрасную игру. Я просто пытался подстроиться.
Парням удалось справиться со сложными оппонентами», – констатировал Дончич.
Словенец пропустил 5 матчей из-за травмы кисти. Техасцы продемонстрировали результат 4-1.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ноа Уэбера
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