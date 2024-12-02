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Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Паоло Банкеро – лидеры рейтинга игроков НБА до 25 лет от ESPN

ESPN составил рейтинг самых перспективных молодых баскетболистов.

В список попали игроки до 25 лет с наибольшими ожиданиями от карьеры по мнению экспертов издания. Впервые за последнее время в рейтинге новый лидер, после того как Лука Дончич вышел из возрастной группы.

Топ-15:

  1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);

  2. Энтони Эдвардс («Миннесота»);

  3. Паоло Банкеро («Орландо»);

  4. Франц Вагнер («Орландо»);

  5. Чет Холмгрен («Оклахома»);

  6. Тайриз Халибертон («Индиана»);

  7. Тайриз Макси («Филадельфия»);

  8. Эван Мобли («Кливленд»);

  9. Джейлен Уильямс («Оклахома»);

  10. Алперен Шенгюн («Хьюстон»);

  11. Скотти Барнс («Торонто»);

  12. Ламело Болл («Шарлотт»);

  13. Кейд Каннингем («Детройт»);

  14. Дариус Гарлэнд («Кливленд»);

  15. Брэндон Миллер («Шарлотт»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoТайриз Халибертон
logoБрэндон Миллер
logoСкотти Барнс
logoЛамело Болл
logoДжейлен Уильямс
logoДариус Гарлэнд
logoВиктор Вембаньяма
logoКейд Каннингем
logoЭван Мобли
logoЭнтони Эдвардс
logoТайриз Макси
logoФранц Вагнер
logoАлперен Шенгюн
logoПаоло Банкеро
logoЧет Холмгрен
logoНБА
logoЛука Дончич
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