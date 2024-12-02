Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Паоло Банкеро – лидеры рейтинга игроков НБА до 25 лет от ESPN
ESPN составил рейтинг самых перспективных молодых баскетболистов.
В список попали игроки до 25 лет с наибольшими ожиданиями от карьеры по мнению экспертов издания. Впервые за последнее время в рейтинге новый лидер, после того как Лука Дончич вышел из возрастной группы.
Топ-15:
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);
Энтони Эдвардс («Миннесота»);
Паоло Банкеро («Орландо»);
Франц Вагнер («Орландо»);
Чет Холмгрен («Оклахома»);
Тайриз Халибертон («Индиана»);
Тайриз Макси («Филадельфия»);
Эван Мобли («Кливленд»);
Джейлен Уильямс («Оклахома»);
Алперен Шенгюн («Хьюстон»);
Скотти Барнс («Торонто»);
Ламело Болл («Шарлотт»);
Кейд Каннингем («Детройт»);
Дариус Гарлэнд («Кливленд»);
Брэндон Миллер («Шарлотт»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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