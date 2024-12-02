Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Паоло Банкеро – лидеры рейтинга игроков НБА до 25 лет от ESPN

ESPN составил рейтинг самых перспективных молодых баскетболистов.

В список попали игроки до 25 лет с наибольшими ожиданиями от карьеры по мнению экспертов издания. Впервые за последнее время в рейтинге новый лидер, после того как Лука Дончич вышел из возрастной группы.

Топ-15: