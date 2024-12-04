Тэйлор Дженкинс о «+30» в пользу «Далласа» по штрафным: «Не понимаю, как в матче Кубка НБА может быть настолько большая разница»
У Тэйлора Дженкинса возникли вопросы к судьям после матча с «Далласом».
«Гризлис» уступили «Мэверикс» 116:121 в последнем матче группового этапа Кубка НБА и выбыли из борьбы за трофей. Техасцы значительно превзошли соперника по штрафным – 44 на 14.
В составе «Далласа» один Лука Дончич исполнил больше штрафных, чем вся команда соперника (16).
«Я все понимаю, и где-то мы могли быть лучше, но мне кажется странным, что в матче Кубка НБА может быть настолько большая разница.
Я буду осторожен в своих словах, но надеюсь, что всем все понятно. Не знаю, как в матче Кубка НБА одна команда бросает на 30 штрафных больше другой», – сказал главный тренер «Мемфиса» на пресс-конференции.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Grizzlies On FanDuel Sports Network
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