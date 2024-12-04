Стив Керр о Брэндине Подземски: «Ему надо быть умным игроком, который принимает правильные решения. Надеюсь, он услышит это»
По словам главного тренера «Уорриорз», молодой игрок порой принимает неверные решения на площадке.
«Мы вели 12 очков в конце второй четверти. В этот момент случилась, если честно, какая-то безумная вещь. Выход пять на четыре. Надо просто отдать мяч свободному товарищу. Похожая история была в недавней игре с «Бруклином», когда он подвешивал мяч под аллей-уп. Ему не надо ничего этого делать, он не тот парень, который должен это делать. Он не должен фолить на игроках, бросающих мяч... Я люблю Брэндина. Чертовски хороший игрок. У него чертовски хорошее будущее. Но я надеюсь, что он посмотрит это видео, потому что ему нужно услышать, что я говорю.
Ему нужно быть четким и умным игроком, который принимает правильные решения. И он способен на это. И это его следующий шаг», – заявил Керр.
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