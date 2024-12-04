  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стив Керр о Брэндине Подземски: «Ему надо быть умным игроком, который принимает правильные решения. Надеюсь, он услышит это»
2

Стив Керр о Брэндине Подземски: «Ему надо быть умным игроком, который принимает правильные решения. Надеюсь, он услышит это»

Стив Керр раскритиковал Брэндина Подземски после матча с «Наггетс» (115:119).

По словам главного тренера «Уорриорз», молодой игрок порой принимает неверные решения на площадке.

«Мы вели 12 очков в конце второй четверти. В этот момент случилась, если честно, какая-то безумная вещь. Выход пять на четыре. Надо просто отдать мяч свободному товарищу. Похожая история была в недавней игре с «Бруклином», когда он подвешивал мяч под аллей-уп. Ему не надо ничего этого делать, он не тот парень, который должен это делать. Он не должен фолить на игроках, бросающих мяч... Я люблю Брэндина. Чертовски хороший игрок. У него чертовски хорошее будущее. Но я надеюсь, что он посмотрит это видео, потому что ему нужно услышать, что я говорю.

Ему нужно быть четким и умным игроком, который принимает правильные решения. И он способен на это. И это его следующий шаг», – заявил Керр.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
logoБрэндин Подземски
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСтив Керр
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр: «Четыре игры назад мы были на вершине мира. Теперь все бесятся. Это НБА»
61 декабря, 05:52
«Нам нужно будет о многом подумать на неделе». Стив Керр пытается разобраться в ротации «Голден Стэйт»
151 декабря, 05:15
Брэндин Подземски сыграл в именных кроссовках китайского бренда
1929 ноября, 06:35Фото
Стив Керр планирует участие Стефа Карри в матче с «Финиксом» в субботу
28 ноября, 04:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Восемь стран подали заявки на проведение Евробаскета-2029. Права достанутся четырем
14 минут назад
Евролига. «Монако» против «Олимпиакоса», «Милан» сыграет с «Црвеной Звездой»
21 минуту назад
Рывок 21:6 в концовке помог «Денверу» выиграть у «Голден Стэйт». Йокич набрал 38 очков, 10 подборов, 6 передач и 5 перехватов
28 минут назадВидео
«Мэвз» в 4-й четверти исполнили на 23 штрафных больше, чем «Гризлис» (26-3). Это самая крупная разница с 2015 года
5сегодня, 08:47
Гилберт Аренас: «Всеобщая ненависть после истории с пистолетами в раздевалке стала причиной моего ухода из баскетбола»
8сегодня, 08:02
Име Удока о судействе в матче с «Кингз»: «Сказал арбитрам надеть чертовы очки и раскрыть глаза»
1сегодня, 07:29Видео
Майк Буденхольцер: «Есть клише про тренера на площадке, но в случае с Крисом Полом все так и есть, это никакое не клише. Он впереди меня на два шага»
5сегодня, 07:05
Влад Голдин провел самый результативный матч в NCAA – 24 очка против Висконсина
4сегодня, 06:46Видео
Тэйлор Дженкинс о «+30» в пользу «Далласа» по штрафным: «Не понимаю, как в матче Кубка НБА может быть настолько большая разница»
7сегодня, 06:35
Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Автодор», МБА-МАИ примет «Пари Нижний Новгород»
сегодня, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Арис» – «Венеция», «Бурк» – «Гамбург» и другие матчи
35 минут назад
Джамал Мюррэй: «Против Карри очень сложно защищаться. Он постоянно в движении»
156 минут назад
Дрю Холидэй об Энтони Эдвардсе: «Возможно, самый забавный из всех, кого я знаю»
2сегодня, 09:30
Брэндин Подземски о разговоре с Керром: «Тренер хотел донести до меня, что мне надо сосредоточиться на том, что я умею делать»
сегодня, 09:03
Дерек Лайвли о победе над «Мемфисом» после «-15»: «Мы всегда сражаемся»
1сегодня, 07:16
«Бреоган» отправил в отставку Велько Мршича. Команда занимает последнее место в АСВ
сегодня, 04:40
Яннис Папапетру вернется в состав «Панатинаикоса» после отстранения в матче с «Партизаном» в четверг
сегодня, 04:25
Де’Аарон Фокс о критике со стороны Майка Брауна: «Мы нуждаемся в этом»
сегодня, 04:10
Джейсон Тейтум: «Хочу выиграть награду MVP и MVP финальной серии»
6вчера, 20:08
«Я, Букер, Монк, Адебайо, Дэвис». Де’Аарон Фокс назвал стартовую пятерку университета Кентукки всех времен
8вчера, 19:28