Брэндин Подземски сыграл в именных кроссовках китайского бренда

У Брэндина Подземски появились именные кроссовки.

Защитник «Уорриорз» впервые вышел в модели китайского бренда Rigorer во время матча с «Оклахомой» в среду.

Rigorer также делает именные кроссовки форварду «Лейкерс» Остину Ривзу .