Брэндин Подземски сыграл в именных кроссовках китайского бренда
У Брэндина Подземски появились именные кроссовки.
Защитник «Уорриорз» впервые вышел в модели китайского бренда Rigorer во время матча с «Оклахомой» в среду.
Rigorer также делает именные кроссовки форварду «Лейкерс» Остину Ривзу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ника Депаулы
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