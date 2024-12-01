«Нам нужно будет о многом подумать на неделе». Стив Керр пытается разобраться в ротации «Голден Стэйт»
Главный тренер команды описал вопросы к ротации команды.
«Мы хотели включить Брэндина Подземски в стартовую пятерку. Нам кажется, что он лучше всего выглядит в роли второго разыгрывающего на площадке. Когда его игра строится от взаимодействия со Стефом Карри и Дрэймондом Грином. Он отлично смотрится в защите и помогает с движением мяча и ритмом игры.
Вторую половину начал Кевон Луни. Возможно, это будет происходить и в дальнейшем. Мы изменили нашу защитную схему и решили выпустить Луни, потому что он хорошо подходит под это изменение. Мы проигрывали на 17 очков, и нам необходимо было внести коррективы. Он дал нам необходимый заряд для очень успешной четверти (29:19).
Джонатан Куминга был плох почти весь матч, но смог помочь в концовке. Он один из тех, с кем мы должны разобраться с точки зрения комбинаций на площадке. Можем ли мы дать ему больше времени со Стефом и Дрэймондом? Он смотрится лучше вместе с ними, хотя это относится почти ко всем игрокам. Нам нужно будет о многом подумать на неделе», – заключил Стив Керр на пресс-конференции.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий