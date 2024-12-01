«Нам нужно будет о многом подумать на неделе». Стив Керр пытается разобраться в ротации «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» проиграл в четвертый раз подряд.

Главный тренер команды описал вопросы к ротации команды.

«Мы хотели включить Брэндина Подземски в стартовую пятерку. Нам кажется, что он лучше всего выглядит в роли второго разыгрывающего на площадке. Когда его игра строится от взаимодействия со Стефом Карри и Дрэймондом Грином . Он отлично смотрится в защите и помогает с движением мяча и ритмом игры.

Вторую половину начал Кевон Луни. Возможно, это будет происходить и в дальнейшем. Мы изменили нашу защитную схему и решили выпустить Луни, потому что он хорошо подходит под это изменение. Мы проигрывали на 17 очков, и нам необходимо было внести коррективы. Он дал нам необходимый заряд для очень успешной четверти (29:19).

Джонатан Куминга был плох почти весь матч, но смог помочь в концовке. Он один из тех, с кем мы должны разобраться с точки зрения комбинаций на площадке. Можем ли мы дать ему больше времени со Стефом и Дрэймондом? Он смотрится лучше вместе с ними, хотя это относится почти ко всем игрокам. Нам нужно будет о многом подумать на неделе», – заключил Стив Керр на пресс-конференции.