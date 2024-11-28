Стив Керр планирует участие Стефа Карри в матче с «Финиксом» в субботу

Стеф Карри должен вернуться в следующем матче.

Разыгрывающий пропустил игру с «Оклахомой» из-за болей в коленях. Карри получит 4 дня отдыха между матчами.

«Он был не в форме на прошлой неделе. Его беспокоят колени. Это не стало для нас сюрпризом. Надеюсь, что это даст ему достаточно времени, чтобы подготовиться к выездным матчам.

В 36 лет боли неизбежны. К счастью, МРТ ничего не показала. Ему нужно время, чтобы справиться с воспалением, надеюсь, этой пары дней будет достаточно», – прокомментировал отсутствие лидера «Уорриорз» главный тренер Стив Керр.

Карри уже пропускал отрезок в 3 матча в этом сезоне, который команда прошла с 3 победами.