Стив Керр планирует участие Стефа Карри в матче с «Финиксом» в субботу
Стеф Карри должен вернуться в следующем матче.
Разыгрывающий пропустил игру с «Оклахомой» из-за болей в коленях. Карри получит 4 дня отдыха между матчами.
«Он был не в форме на прошлой неделе. Его беспокоят колени. Это не стало для нас сюрпризом. Надеюсь, что это даст ему достаточно времени, чтобы подготовиться к выездным матчам.
В 36 лет боли неизбежны. К счастью, МРТ ничего не показала. Ему нужно время, чтобы справиться с воспалением, надеюсь, этой пары дней будет достаточно», – прокомментировал отсутствие лидера «Уорриорз» главный тренер Стив Керр.
Карри уже пропускал отрезок в 3 матча в этом сезоне, который команда прошла с 3 победами.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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