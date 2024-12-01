Стив Керр: «Четыре игры назад мы были на вершине мира. Теперь все бесятся. Это НБА»
У «Голден Стэйт» неудачный отрезок из 4 поражений подряд.
Команда уступила «Финиксу» на выезде – 105:113.
«Мы говорили об этом в начале сезона. Пока выигрываешь, все здорово. Мы заигрываем всех парней, все приносят пользу. Как только начинаются поражения, некоторые парни начинают беситься. Я был на их месте. Когда тренер не выпускает тебя на площадку. Большую часть моей карьеры.
Это НБА. Жесткая лига с высоким соревновательным уровнем.
4 матча назад мы были на вершине мира, все были счастливы. Теперь мы проиграли 4 матча, и все бесятся. Часть лиги», – пожал плечами Стив Керр.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
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