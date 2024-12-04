Име Удока о судействе в матче с «Кингз»: «Сказал арбитрам надеть чертовы очки и раскрыть глаза»

Име Удока остался недоволен судейством в игре с «Кингз» (111:120).

«Они не замечали какие-то совсем очевидные вещи. Все эти заслончики в движении и подобная мелкая хрень. Они не хотели свистеть очевидные моменты. Нарушения во время наших проходов, во время лэй-апов. Как-то так.

Сказал арбитрам надеть чертовы очки и раскрыть глаза», – заявил главный тренер «Хьюстона ».

Удока был удален по ходу встречи после того, как выразил недовольство работой судей.