Име Удока о судействе в матче с «Кингз»: «Сказал арбитрам надеть чертовы очки и раскрыть глаза»
Име Удока остался недоволен судейством в игре с «Кингз» (111:120).
«Они не замечали какие-то совсем очевидные вещи. Все эти заслончики в движении и подобная мелкая хрень. Они не хотели свистеть очевидные моменты. Нарушения во время наших проходов, во время лэй-апов. Как-то так.
Сказал арбитрам надеть чертовы очки и раскрыть глаза», – заявил главный тренер «Хьюстона».
Удока был удален по ходу встречи после того, как выразил недовольство работой судей.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джексона Гэтлина
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