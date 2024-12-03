Вембаньяма не нарушал правила в борьбе с Сабонисом на последних секундах. НБА определила, что фол был у литовца
НБА отчиталась по работе судей в концовке матча «Кингз» – «Сперс» (125:127).
За 9,6 секунды до сирены при «+3» у «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма выиграл борьбу за отскок у Домантаса Сабониса после промаха Келдона Джонсона с линии.
Представители «Сакраменто» посчитали, что француз нарушил правила, но согласно сообщению НБА, именно литовский баскетболист должен был получить фол за то, что потянул оппонента за руку.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBC Sports Bay Area
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