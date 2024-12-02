Име Удока о победе над «Оклахомой»: «Не скажу, что это послание, но этот матч показывает рост нашей команды»

Име Удока прокомментировал победу над «Оклахомой».

Результат лидирующих на Западе «Тандер» – 15-5, «Рокетс» – 15-6.

«Не скажу, что этой победой мы делаем послание, но матч показывает рост нашей команды.

Мы опираемся на прошлый сезон, а мышление сосредоточено на том, кем мы хотим быть в будущем», – заявил главный тренер «Рокетс».