Име Удока о победе над «Оклахомой»: «Не скажу, что это послание, но этот матч показывает рост нашей команды»
Име Удока прокомментировал победу над «Оклахомой».
Результат лидирующих на Западе «Тандер» – 15-5, «Рокетс» – 15-6.
«Не скажу, что этой победой мы делаем послание, но матч показывает рост нашей команды.
Мы опираемся на прошлый сезон, а мышление сосредоточено на том, кем мы хотим быть в будущем», – заявил главный тренер «Рокетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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