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Группы C Востока и Запада лидируют по среднему проценту побед (58,8) перед началом Кубка НБА

12 ноября стартует Кубок НБА.

Группы участников турнира составлялись с учетом положения команд в прошлом сезоне. По результатам текущего розыгрыша чемпионата наиболее сильными стали группы C Запада и Востока со средним процентом побед 58,8.

Запад группа С: «Денвер», «Даллас», «Новый Орлеан», «Голден Стэйт», «Мемфис».

Восток группа C: «Бостон», «Кливленд», «Чикаго», «Атланта», «Вашингтон».

Худший процент побед у группы B с Востока (33,3): «Милуоки», «Индиана», «Майами», «Торонто», «Детройт».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoБостон
logoАтланта
logoЧикаго
logoКливленд
logoДаллас
logoДенвер
logoДетройт
logoГолден Стэйт
logoИндиана
logoМемфис
logoМайами
logoМилуоки
logoНовый Орлеан
logoТоронто
logoНБА
logoВашингтон
logoКубок НБА
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