Группы C Востока и Запада лидируют по среднему проценту побед (58,8) перед началом Кубка НБА
12 ноября стартует Кубок НБА.
Группы участников турнира составлялись с учетом положения команд в прошлом сезоне. По результатам текущего розыгрыша чемпионата наиболее сильными стали группы C Запада и Востока со средним процентом побед 58,8.
Запад группа С: «Денвер», «Даллас», «Новый Орлеан», «Голден Стэйт», «Мемфис».
Восток группа C: «Бостон», «Кливленд», «Чикаго», «Атланта», «Вашингтон».
Худший процент побед у группы B с Востока (33,3): «Милуоки», «Индиана», «Майами», «Торонто», «Детройт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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