Группы C Востока и Запада лидируют по среднему проценту побед (58,8) перед началом Кубка НБА

12 ноября стартует Кубок НБА.

Группы участников турнира составлялись с учетом положения команд в прошлом сезоне. По результатам текущего розыгрыша чемпионата наиболее сильными стали группы C Запада и Востока со средним процентом побед 58,8.

Запад группа С: «Денвер », «Даллас », «Новый Орлеан », «Голден Стэйт », «Мемфис».

Восток группа C: «Бостон », «Кливленд», «Чикаго», «Атланта», «Вашингтон».

Худший процент побед у группы B с Востока (33,3): «Милуоки», «Индиана», «Майами», «Торонто», «Детройт».