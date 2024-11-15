Никола Йокич пропустит матч против «Нового Орлеана» по личным причинам
«Денвер» проведет игру с «Пеликанс» без Николы Йокича.
Гостевой матч станет первым для команды в групповом этапе Кубка НБА. Другими соперниками «Наггетс» в группе С Запада являются «Голден Стэйт», «Даллас» и «Мемфис».
Сербский центровой будет отсутствовать на игре по личным обстоятельствам.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
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