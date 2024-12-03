Руководители команд НБА следят за ситуацией Де’Аарона Фокса в «Сакраменто»

Команды НБА наблюдают за Де’Аароном Фоксом.

«В прошлом месяце Де’Аарон Фокс отклонил предложение о продлении на 165 миллионов долларов. Предполагалось, что дело в финансовых возможностях Фокса следующим летом и не о чем беспокоиться. Руководители других команд не уверены в этом и готовы наброситься.

Единственное, что, вероятно, немедленно изменит ситуацию — это если Фокс попадет в символическую пятерку НБА и получит право на супер максимальный контракт. Это абсолютно возможно для игрока, который в среднем набирает 28+5+6 и способен улучшить эффективность. Однако, если он этого не сделает, и сезон «Кингз» пойдет не так, будет жарко. Интересы Фокса представляет Klutch Sports, а это значит, что скандал всегда неподалеку», – пишет Hardwood Paroxysm.