Руководители команд НБА следят за ситуацией Де’Аарона Фокса в «Сакраменто»
Команды НБА наблюдают за Де’Аароном Фоксом.
«В прошлом месяце Де’Аарон Фокс отклонил предложение о продлении на 165 миллионов долларов. Предполагалось, что дело в финансовых возможностях Фокса следующим летом и не о чем беспокоиться. Руководители других команд не уверены в этом и готовы наброситься.
Единственное, что, вероятно, немедленно изменит ситуацию — это если Фокс попадет в символическую пятерку НБА и получит право на супер максимальный контракт. Это абсолютно возможно для игрока, который в среднем набирает 28+5+6 и способен улучшить эффективность. Однако, если он этого не сделает, и сезон «Кингз» пойдет не так, будет жарко. Интересы Фокса представляет Klutch Sports, а это значит, что скандал всегда неподалеку», – пишет Hardwood Paroxysm.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hardwood Paroxysm
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