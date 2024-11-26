Ламело Болл – лидер по количеству очков, набранных в 4-й четверти

Ламело Болл лидирует в НБА по результативности в 4-й четверти.

NBACentral опубликовал лидеров текущего сезона НБА по количеству очков, набранных в 4-й четверти: 1. Ламело Болл – 171 2. Де’Аарон Фокс – 131 3-4. Беннедикт Матурин – 126 3-4. Донован Митчелл – 126 5. Кэм Томас – 123 6. Трэй Янг – 117 7. Джейлен Уильямс – 115 8. Леброн Джеймс – 110 9. Девин Букер – 108 10-11. Яннис Адетокумбо – 106 10-11. Кайри Ирвинг – 106 12. Демар Дерозан – 105 13. Джарен Джексон-младший – 104 14. Джаред Маккейн – 103 15. Энтони Дэвис – 101