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Ламело Болл – лидер по количеству очков, набранных в 4-й четверти

Ламело Болл лидирует в НБА по результативности в 4-й четверти.

NBACentral опубликовал лидеров текущего сезона НБА по количеству очков, набранных в 4-й четверти:

1. Ламело Болл – 171

2. Де’Аарон Фокс – 131

3-4. Беннедикт Матурин – 126

3-4. Донован Митчелл – 126

5. Кэм Томас – 123

6. Трэй Янг – 117

7. Джейлен Уильямс – 115

8. Леброн Джеймс – 110

9. Девин Букер – 108

10-11. Яннис Адетокумбо – 106

10-11. Кайри Ирвинг – 106

12. Демар Дерозан – 105

13. Джарен Джексон-младший – 104

14. Джаред Маккейн – 103

15. Энтони Дэвис – 101

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
logoЛамело Болл
logoКэм Томас
logoНБА
logoБеннедикт Матурин
logoДонован Митчелл
logoДе'Аарон Фокс
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