Ламело Болл – лидер по количеству очков, набранных в 4-й четверти
Ламело Болл лидирует в НБА по результативности в 4-й четверти.
NBACentral опубликовал лидеров текущего сезона НБА по количеству очков, набранных в 4-й четверти:
1. Ламело Болл – 171
2. Де’Аарон Фокс – 131
3-4. Беннедикт Матурин – 126
3-4. Донован Митчелл – 126
5. Кэм Томас – 123
6. Трэй Янг – 117
7. Джейлен Уильямс – 115
8. Леброн Джеймс – 110
9. Девин Букер – 108
10-11. Яннис Адетокумбо – 106
10-11. Кайри Ирвинг – 106
12. Демар Дерозан – 105
13. Джарен Джексон-младший – 104
14. Джаред Маккейн – 103
15. Энтони Дэвис – 101
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости