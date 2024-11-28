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Де’Аарон Фокс и Фред Ванвлит – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Топ-10 по итогам матчей 27 ноября возглавили защитники Де’Аарон Фокс («Сакраменто») и Фред ВанвлитХьюстон»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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logoСакраменто
logoХьюстон
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