«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Энтони Дэвис возглавляют список претендентов на награду

БА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Никола Йокич сохранил верхнюю позицию, несмотря на пропущенные по личным причинам матчи. Влияние центрового на результат «Денвера » стало еще более заметным. Форвард Джейсон Тейтум продолжает преследование серба. На третье место вышел центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис , играющий на элитном уровне с травмами. В четверку ворвался форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо , спасающий сезон команды.

Топ-10:

Никола Йокич («Денвер», предыдущее место – 1); Джейсон Тейтум («Бостон », 2); Энтони Дэвис («Лейкерс», 5); Яннис Адетокумбо («Милуоки », 7); Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 4); Стеф Карри («Голден Стэйт», 6); Кевин Дюрэнт («Финикс», 3); Леброн Джеймс («Лейкерс», 10); Донован Митчелл («Кливленд», 9); Де’Аарон Фокс («Сакраменто»).

Достойны упоминания: Джейлен Браун («Бостон»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Энтони Эдвардс («Миннесота», 7), Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»), Лука Дончич («Даллас», 8).