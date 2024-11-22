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«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Энтони Дэвис возглавляют список претендентов на награду

БА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Никола Йокич сохранил верхнюю позицию, несмотря на пропущенные по личным причинам матчи. Влияние центрового на результат «Денвера» стало еще более заметным. Форвард Джейсон Тейтум продолжает преследование серба. На третье место вышел центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, играющий на элитном уровне с травмами. В четверку ворвался форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо, спасающий сезон команды.

Топ-10:

  1. Никола Йокич («Денвер», предыдущее место – 1);

  2. Джейсон ТейтумБостон», 2);

  3. Энтони Дэвис («Лейкерс», 5);

  4. Яннис Адетокумбо («Милуоки», 7);

  5. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 4);

  6. Стеф Карри («Голден Стэйт», 6);

  7. Кевин Дюрэнт («Финикс», 3);

  8. Леброн Джеймс («Лейкерс», 10);

  9. Донован Митчелл («Кливленд», 9);

  10. Де’Аарон Фокс («Сакраменто»).

Достойны упоминания: Джейлен Браун («Бостон»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Энтони Эдвардс («Миннесота», 7), Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»), Лука Дончич («Даллас», 8).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoКливленд
logoДжейлен Браун
logoМилуоки
logoШэй Гилджес-Александер
logoЛука Дончич
logoДенвер
logoДе'Аарон Фокс
logoКевин Дюрэнт
logoНикола Йокич
logoКарл-Энтони Таунс
logoМиннесота
logoЭнтони Дэвис
logoЭнтони Эдвардс
logoДаллас
logoЛеброн Джеймс
logoОклахома-Сити
logoСтефен Карри
logoЛейкерс
logoВиктор Вембаньяма
logoФиникс
logoСакраменто
logoЯннис Адетокумбо
logoНью-Йорк
logoБостон
logoДонован Митчелл
logoГолден Стэйт
logoДжейсон Тейтум
logoСан-Антонио
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