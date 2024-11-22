«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Энтони Дэвис возглавляют список претендентов на награду
Никола Йокич сохранил верхнюю позицию, несмотря на пропущенные по личным причинам матчи. Влияние центрового на результат «Денвера» стало еще более заметным. Форвард Джейсон Тейтум продолжает преследование серба. На третье место вышел центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, играющий на элитном уровне с травмами. В четверку ворвался форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо, спасающий сезон команды.
Топ-10:
Никола Йокич («Денвер», предыдущее место – 1);
Джейсон Тейтум («Бостон», 2);
Энтони Дэвис («Лейкерс», 5);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 7);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 4);
Стеф Карри («Голден Стэйт», 6);
Кевин Дюрэнт («Финикс», 3);
Леброн Джеймс («Лейкерс», 10);
Донован Митчелл («Кливленд», 9);
Де’Аарон Фокс («Сакраменто»).
Достойны упоминания: Джейлен Браун («Бостон»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Энтони Эдвардс («Миннесота», 7), Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»), Лука Дончич («Даллас», 8).
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