Леброн Джеймс: «Работали над защитой и исправили недочеты, но атака отошла на второй план. Теперь надо поработать и над этим»

Леброн Джеймс объяснил, в чем проблема «Лейкерс» на данном этапе.

«Лейкерс » набрали 80 очков против «Тимбервулвз» (80:109) в понедельник. У Джеймса и Энтони Дэвиса в сумме 22 очка при 8 из 30 с игры.

«На данном этапе мы просто не лучшим образом действуем в атаке. Наверное, мы потратили слишком много времени на попытки исправить недочеты в защите, в итоге наше нападение просто отошло на второй план и пострадало. Сейчас у нас проблемы в атаке... Это касается всего. Речь не идет о какой-то одной области, хотя у нас определенно не все хорошо со свободным пространством на площадке, парни буквально натыкаются друг на друга. Но это все равно не что-то одно, тут сразу все.

Нужно смотреть видео и разбираться, за счет чего мы можем стать лучше. Мы посвятили этому много времени, когда хотели исправить защиту, и мы исправили ее, так что сейчас нужно больше времени уделить игре в атаке.

Нужно работать... Пока что многое идет не так, совсем не чувствуем ритма в последних нескольких матчах», – признал форвард «озерников».