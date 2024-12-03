Игроки скамейки «Вулвз» забавно отреагировали на «сквозняк» от Леброна с дальней дистанции. У Джеймса серия из 19 промахов

Леброн Джеймс допустил досадный промах.

У форварда «Лейкерс » серия из 19 промахов из-за дуги. В матче с «Вулвз» 39-летний баскетболист смазал 4 3-очковых, один из бросков обернулся «сквозняком».

Игроки скамейки «Миннесоты» забавно отреагировали на неудачную попытку 4-кратного MVP НБА .

Это худший отрезок для Леброна с тех пор, как с 26 декабря 2003 года по 13 января 2004-го он промахнулся с дальней дистанции 24 раза подряд.

В понедельник Джеймс набрал 10 очков (4 из 16 с игры), 8 подборов и 4 передачи при 6 потерях.

Кажется, 40 лет догнали Леброна. Но он не сдается без борьбы