У «Лейкерс» лучший показатель изменения набранных очков («+17») с Д’Анджело Расселлом и худший («-16») с Леброном Джеймсом на площадке
Джей Джей Редик высоко оценивал роль Д’Анджело Расселла перед началом сезона.
В данный момент присутствие разыгрывающего на площадке выливается в самую большую положительную разницу в набранных очках на 100 владений – «+17».
Худшее влияние статистически оказывает форвард Леброн Джеймс. В его игровое время команда набирает на 16 очков меньше.
Расселл проводит на площадке 26,9 минуты в среднем. На его счету 12,1 очка, 4,8 передачи, 2,6 подбора и 1 перехват. Защитник реализует 40,5% бросков с игры и 30,6% трехочковых. Расселл начал 8 матчей из 19 в стартовом составе.
В активе Леброна Джеймса – 35,2 минуты в среднем, 22,6 очка, 8,1 подбора и 9,4 передачи при 49,3% попаданий с игры и 35,7% из-за дуги.
«Лейкерс» идут на 6-м месте в Западной конференции с результатом 12-8.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ведущего Алана Хортона
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