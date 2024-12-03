Джей Джей Редик о намерении Джеймса отыграть все 82 матча: «Не уверен, что это в его и командных интересах»
39-летний форвард «Лейкерс» проводит самый неудачный отрезок по броскам из-за дуги с момента своего дебютного сезона в НБА. Главный тренер «озерников» заявил, что намерение ветерана сыграть во всех 82 матчах регулярки в этом сезоне вызывает у него вопросы.
«Не уверен, будет ли это в его и наших интересах, если Леброн осуществит свой план, но если он чувствует себя хорошо и все в порядке, то он должен играть. Но мы, конечно, хотим... управлять этим максимально эффективно», – сказал Редик.
Джеймс смазал все 19 попыток из-за дуги после того, как 27 ноября настиг в списке лучших снайперов Кайла Корвера. Неудачная серия растянулась на четыре матча.
Это худший отрезок для Леброна с тех пор, как с 26 декабря 2003 года по 13 января 2004-го он промахнулся с дальней дистанции 24 раза подряд.
Кажется, 40 лет догнали Леброна. Но он не сдается без борьбы
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