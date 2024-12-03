У Леброна Джеймса продолжилась серия промахов из-за дуги. 0 из 19 после того, как форвард настиг Кайла Корвера
Леброн Джеймс так и не сдвинулся с отметки 2 450 точных 3-очковых за карьеру.
Форвард «Лейкерс» никак не может выйти на чистое 7-е место в истории НБА по реализованным 3-очковым.
Джеймс смазал все 19 попыток из-за дуги после того, как 27 ноября настиг Кайла Корвера. Неудачная серия растянулась на четыре матча.
Во встрече с «Ютой» (105:104) в воскресенье у Леброна 0 из 9 из-за дуги, в понедельник против «Миннесоты» (80:109) он выбросил 0 из 4.
Кажется, 40 лет догнали Леброна. Но он не сдается без борьбы
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости