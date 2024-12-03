У Леброна Джеймса продолжилась серия промахов из-за дуги. 0 из 19 после того, как форвард настиг Кайла Корвера

Леброн Джеймс так и не сдвинулся с отметки 2 450 точных 3-очковых за карьеру.

Форвард «Лейкерс » никак не может выйти на чистое 7-е место в истории НБА по реализованным 3-очковым.

Джеймс смазал все 19 попыток из-за дуги после того, как 27 ноября настиг Кайла Корвера . Неудачная серия растянулась на четыре матча.

Во встрече с «Ютой» (105:104) в воскресенье у Леброна 0 из 9 из-за дуги, в понедельник против «Миннесоты» (80:109) он выбросил 0 из 4.

Кажется, 40 лет догнали Леброна. Но он не сдается без борьбы