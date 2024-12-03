Джош Гидди оформил первый трипл-дабл в форме «Буллс» – 20+13+11 в победной игре с «Нетс»
Джош Гидди оформил первый трипл-дабл в составе «Чикаго».
Разыгрывающий «Буллс» набрал 20 очков, 13 подборов и 11 передач в победном матче с «Нетс» (128:102).
За 32 минуты Гидди реализовал 9 из 17 с игры (1 из 8 из-за дуги) и допустил 5 потерь.
Это 12-й трипл-дабл в карьере австралийца и 96-й в истории «Чикаго».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Чикаго»
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