Джош Гидди оформил первый трипл-дабл в форме «Буллс» – 20+13+11 в победной игре с «Нетс»

Джош Гидди оформил первый трипл-дабл в составе «Чикаго».

Разыгрывающий «Буллс» набрал 20 очков, 13 подборов и 11 передач в победном матче с «Нетс» (128:102).

За 32 минуты Гидди реализовал 9 из 17 с игры (1 из 8 из-за дуги) и допустил 5 потерь.

Это 12-й трипл-дабл в карьере австралийца и 96-й в истории «Чикаго ».