Кевин Дюрэнт получил фол в атаке, проведя мячом по носу Джейлена Уилсона

Форвард «Рокетс» был не согласен с зафиксированным нарушением.

В одном из эпизодов игры между «Хьюстоном » и «Бруклином » Дюрэнт, начиная проход, попал мячом по носу Джейлена Уилсона.

Арбитры зафиксировали нарушение правил, что возмутило Дюрэнта . Фрагменты его общения с судьей попали в трансляцию.

«И ты это мне говоришь? Ведь это я играю!» – сказал Дюрэнт.

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока использовал свой челлендж, чтобы оспорить решение судей. После просмотра повтора арбитры оставили его в силе.