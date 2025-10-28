Видео
Кевин Дюрэнт получил фол в атаке, проведя мячом по носу Джейлена Уилсона

Форвард «Рокетс» был не согласен с зафиксированным нарушением.

В одном из эпизодов игры между «Хьюстоном» и «Бруклином» Дюрэнт, начиная проход, попал мячом по носу Джейлена Уилсона.

Арбитры зафиксировали нарушение правил, что возмутило Дюрэнта. Фрагменты его общения с судьей попали в трансляцию.

«И ты это мне говоришь? Ведь это я играю!» – сказал Дюрэнт.

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока использовал свой челлендж, чтобы оспорить решение судей. После просмотра повтора арбитры оставили его в силе.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
